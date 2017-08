Angel Nieto: Il messaggio di cordoglio del Team Sky VR46

di Alessio Brunori

La notizia della morte di Angel Nieto, in seguito ad un incidente ad Ibiza con il Quad, ha scosso il paddock. Mentre nei giorni scorsi c’era stata la speranza che tutto si potesse risolvere in modo positivo, stanotte è arrivata la doccia fredda. Prima il peggioramento delle sue condizioni e poi la notizia del decesso arrivato in serata. Di seguito il comunicato dello Sky Racing Team VR46, di cui Pablo Nieto (figlio di Angel) è Team Manager.

Lo Sky Racing Team VR46, insieme ai piloti Francesco Bagnaia, Stefano Manzi, Andrea Migno e Nicolò Bulega desidera esprimere le più sentite condoglianze al Team Manager Pablo Nieto e alla sua famiglia per la tragica scomparsa del padre Angel.

Leggenda del motociclismo con 13 titoli iridati, Angel Nieto è deceduto oggi in seguito all’incidente stradale di cui è stato vittima il 26 luglio scorso. Tutto il Team si stringe intorno a Pablo e ai suoi cari.

