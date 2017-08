MotoGP: Dal 2019 nel calendario del motomondiale torna la Finlandia

di Gianluca Rizzo

Gp Finlandia MotoGP – Il calendario del Motomondiale si allarga, tra due anni tornerà in Finlandia.

La storia che lega il Motomondiale alla Finlandia ha radici molto lontane nel tempo. Sin dagli anni trenta si svolgevano competizioni motociclistiche, che venivamo chiamate ufficiosamente “Gran Premio di Finlandia”. Solo nel 1962 ebbe per la prima volta validità iridata, e si disputò su un circuito stradale a Tampere. Dal 1964 si spostò a Imatra , dove rimase sino all’ultima edizione. Nel 1982, a seguito di numerosi incidenti mortali nel corso degli anni, la tappa fu cancellata del calendario.

Nel 2019 il campionato del mondo sbarcherà nuovamente in terra finnica sul nuovissimo circuito di KymiRing, a poco più di 100 km da Helsinki. L’accordo tra Dorna e gli organizzatori del Gp di Finlandia ha una durata di 5 anni, fino al 2023.

Alla presentazione era presente anche Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna: “È un grande piacere annunciare che l’accordo che abbiamo con il KymiRing e le opere proseguono. Proporremo alla FIM di inserire il GP nel calendario del 2019. Questo è un grande giorno, che si lega allo storico GP a Imatra, palcoscenico di tante prove, e sono orgoglioso di annunciare questa novità. La Finlandia è un luogo di grande tradizione motoristica e in passato ha dato i natali a grandi piloti e ospiterà un grande evento in futuro. Il tracciato è molto bello, veloce e sicuro, siamo molto lieti, oggi, di fare questo annuncio”.

Kari O. Sohlberg, presidente del consiglio di amministrazione del KymiRing: “Il MotoGP™ è uno degli sport più popolari del mondo. Il contratto di cinque anni con Dorna Sports ha un impatto notevole non solo sul motociclismo finlandese ma su tutta la Finlandia che ha una bella reputazione come organizzatore di grandi eventi internazionali. La storia dei nostri GP e dei nostri piloti leggendari, oltre ai rapporti personali a lungo termine, sono stati sicuramente per riportare il MotoGP™ da noi”.

Timo Pohjola, responsabile del progetto KymiRing: “Una cosa che abbiamo voluto da molti anni e ora è ufficiale. Vogliamo creare un tracciato speciale per MotoGP, qualcosa di nuovo. Siamo l’unico circuito internazionale dell’Europa settentrionale e per questo tanti altri paesi sono interessati a Kymiro. Il primo campione finlandese fu Jarno Saarinen, poi in Formula 1 abbiamo avuto Keke Rosberg e Mika Hakkinen: i motori sono stati sempre molto popolari in Finlandia”.

2nd agosto, 2017

Tag:Calendario 2019, Gran Premio di Finlandia, MotoGP, MotoGP 2019