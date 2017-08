MotoGP Brno Preview: Lorenzo, “Sono certo che faremo un grande passo in avanti”

di Gianluca Rizzo

GP Repubblica Ceca MotoGP Ducati – La prima metà di stagione non è andata esattamente come Jorge Lorenzo sperava, ma nella seconda metà è pronto a rifarsi.

Il maiorchino è attualmente nono in classifica mondiale, a 64 punti dalla vetta e a 58 dal compagno di squadra, Andrea Dovizioso. Il penta campione del mondo ha approfittato della pausa estiva per allenarsi intensamente ed affrontare le prossime gare con più serenità, ma altrettanta voglia di fare bene. Questo fine settimana, inoltre, dovrebbe debuttare la nuova aerodinamica della GP17, che a quanto sembra sia stata realizzata per migliorare la stabilità in ingresso curva, punto debole fino a questo momento di moto e pilota.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Siamo arrivati a metà stagione e dopo alcuni giorni di vacanza, subito dopo il GP di Germania, ho approfittato delle ultime tre settimane per allenarmi intensamente e prepararmi al meglio per la seconda parte del campionato. Brno è un circuito dove mi sento molto a mio agio e penso di poter ottenere una buona prestazione con la mia moto. E’ un tracciato con molte curve, tutte raccordate, e su questa pista ho tanti buoni ricordi. Non vedo l’ora di tornare a lavorare con la mia squadra per migliorare la mia competitività nelle ultime nove gare del Mondiale, e sono certo che faremo un grande passo in avanti.”



