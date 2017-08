MotoGP Brno Preview: Dovizioso, “Ce la metterò tutta per portare a casa un buon risultato”

di Gianluca Rizzo

GP Repubblica Ceca MotoGP Ducati – Andrea Dovizioso ha chiuso la prima metà della stagione con il terzo posto in classifica mondiale, e due vittorie all’attivo. Adesso, con le vacanze ormai agli sgoccioli, è carico per la seconda metà del campionato.

Il forlivese ha trascorso le vacanze all’insegna del relax, per ricaricare le batterie in attesa del Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota Ducati ama molto la pista di Brno, ma su questo tracciato non è mai riuscito a vincere; il suo miglior risultato è un secondo post agguantato nel 2011. Lo scorso anno fu costretto al ritiro a causa dei problemi alla gomma anteriore.

A Brno dovrebbe debuttare la nuova carena, che dovrebbe compensare alla mancanza delle alette e migliorare la stabilità in ingresso curva.

Queste le parole di Andrea Dovizioso: “Durante la pausa estiva ho trascorso un mese di relax, in tranquillità, ed ora sono pronto per la seconda parte della stagione e molto carico per la prossima gara in Repubblica Ceca. Brno è una delle piste più belle e anche più difficili del Mondiale, ma è sempre molto affascinante. Negli ultimi anni non ho brillato particolarmente a Brno, ma ce la metterò tutta questo weekend per portare a casa un buon risultato.”

Foto: A. Frainelli

