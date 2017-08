CIV Junior: ben 60 iscritti per l’Europeo Minimoto-MiniGP

di Giacomo Caliterna

Europeo Minimoto-MiniGP – domani, giovedì 3 agosto, prende il via l’Europeo Minimoto-MiniGP sulla pista di Franciacorta. Sarà infatti l’impianto italiano, in collaborazione con la Castrezzato Motorsport Arena, ad ospitare l’evento che si corre sotto l’egida della FIM Europe e che vede la Federazione Motociclistica Italiana impegnata a pieno regime nel lavoro promozional-organizzativo per la buona riuscita di uno degli eventi più attesi a livello nazionale ed internazionale.

L’EMRRC (European Mini Road Racing Championship) riunisce i migliori talenti giovanili europei delle due ruote – ben 60 per questa edizione – che si sfideranno per conquistare il titolo continentale in una manifestazione storicamente carica di interesse.

Il fitto programma vede partecipare le categorie Minimoto Junior A, B e C; Open A e B. Mentre la MiniGp vede impegnate le classi MiniGP 50cc, OHVALE 110, OHVALE 160/190 e NSF100.

PROGRAMMA EUROPEO MINIMOTO E MINIGP

