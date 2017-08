MotoGP Brno Preview: Pedrosa, “E’ una delle mie piste preferite, farò del mio meglio”

di Gianluca Rizzo

GP Repubblica Ceca MotoGP Repsol Honda Team – Dani Pedrosa ha chiuso l’ultima gara prima della pausa estiva con il terzo posto al Gran Premio di Germania. Attualmente lo spagnolo è quinto in classifica con 26 punti di svantaggio dal compagno di squadra, Marc Marquez, ma la prossima tappa sarà il Gran Premio della Repubblica Ceca, sul circuito di Brno, pista molto positiva per il pilota Honda.

Su questo tracciato il pilota di Sabadell ha ottenuto 4 successi: 1 in 125 nel 2003, 1 in 250 nel 2005 e 2 in MotoGP nel 2012 e nel 2014. Inoltre Dani qui ha ottenuto altri 6 podi partendo dalla pole due volte.

Nel corso della pausa estiva Dani, con tutto il team Honda è sceso sulla pista della Repubblica Ceca per due giorni di test privati, durante i quali sono stati raccolti dati importanti per la gara ed è stato testato un nuovo telaio.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Abbiamo avuto quattro settimane senza corse, ma non del tutto senza azione in quanto abbiamo avuto un test positivo a Brno a metà luglio che era molto utile per lavorare alla messa a punto della nostra moto. Il tempo è stato buono e abbiamo potuto sfruttare appieno entrambi i giorni. Mi sono allenato in anticipo per la seconda metà della stagione, ma ho anche avuto il tempo per alcune vacanze, che ci volevano proprio per scollegare un po’ e ricaricare le batterie. Adesso non vedo l’ora di saltare nuovamente sulla mia moto a Brno che è una delle mie piste preferite nel calendario. Ho degli ottimi ricordi e insieme alla mia squadra farò del mio meglio per ottenere un altro buon risultato la prossimo domenica”.

1st agosto, 2017

