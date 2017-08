MotoGP Brno Preview: Marquez, “E’ una bella pista, ma anche una delle più esigenti”

di Gianluca Rizzo

GP Repubblica Ceca MotoGP Repsol Honda Team – L’ultima tappa del Motomondiale prima della pausa estiva, ha visto la vittoria del campione del mondo in carica Marc Marquez. Grazie al successo il pilota di Cervera è balzato in vetta alla classifica mondiale, con 5 punti di vantaggio sul primo inseguitore, Maverick Vinales.

Durante la pausa estiva il team HRC ha effettuato un test di due giorni sul circuito dove domenica si correrà il Gran Premio della Repubblica Ceca, portando in pista un nuovo telaio.

Sul tracciato di Brno, il pilota spagnolo ha vinto solo 2 volte in carriera: nel 2012 in Moto2, e nel 2013 in MotoGP; inoltre è salito sul podio altre tre volte facendo registrare anche 3 pole.

Queste le parole di Marc Marquez: “Mi è piaciuto molto questo stop, ho avuto il tempo per riposare e andare in mare con alcuni amici, ma ho anche usato questa lunga pausa estiva per allenarmi per la seconda parte del campionato. Una stagione così serrata è emozionante ma anche molto esigente, il che significa che devi mantenere sempre alta la concentrazione e cercare di essere costantemente al miglior livello possibile, adattandoti a ogni situazione. Quindi è stato bello andare a testare a Brno durante la pausa estiva perché ci ha permesso di lavorare sulla moto e rimanere concentrati sul lavoro. Brno è una bella pista, ma anche una delle più esigenti, con molti cambi di direzione e parti in salita e in discesa. Cercheremo di tirare fuori il meglio del lavoro che abbiamo fatto durante la prova e di prepararci a combattere per il podio di Domenica “.

Foto: A. Farinelli

1st agosto, 2017

