Moto3 Preview Brno: Di Giannantonio, “Non vedo l’ora di correre”

di Jessica Cortellazzi

Preview Moto3 Brno – Dopo la lunga pausa estiva finalmente ritorna il motomondiale; domenica si correrà nel circuito di Brno, dove l’anno scorso il pilota del team Del Conca Gresini, Fabio Di Giannantonio, salì sul podio.

“Diggia” ha in mente un solo obiettivo per iniziare la seconda parte di stagione che lo vede quinto nella classifica mondiale: salire sul podio già a in Repubblica Ceca:

“Le vacanze sono andate bene, mi sono rilassato e allenato qui a Misano con l’obiettivo di arrivare ben preparato a Brno. Una pista che mi piace parecchio, assomiglia molto al Mugello e, anche grazie ai test di Misano, arriveremo pronti in Repubblica Ceca. Abbiamo le idee molto chiare su dove indirizzare il nostro setup, e non vedo l’ora. Manca davvero poco”.

1st agosto, 2017

Tag:Del Conca Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gp Brno, Moto3, Motomondiale 2017