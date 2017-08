Moto2: Franco Morbidelli, “A Brno per continuare dove avevamo lasciato”

di Alessio Brunori

Moto2 Brno 2017 – Franco Morbidelli torna in pista a Brno dopo la lunga pausa estiva e lo fa da leader del mondiale della classe Moto2. Il pilota del Team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS ha 174 punti contro i 140 di Thomas Luthi e i 117 di Miguel Oliveira. I punti di vantaggio sono molti, ma secondo il pilota della VR46 Riders Academy occorre usare la testa, a lui la parola.

“E’ stato bello rilassarsi a casa, ricaricare le batterie e trascorrere del tempo con gli amici e la famiglia durante la pausa estiva, soprattutto dopo aver chiuso la prima metà della stagione con quattro gare in cinque week-end, ma ora la pausa è finita e ci dirigiamo a Brno questo fine settimana, determinati ad iniziare la seconda metà della stagione nello stesso modo abbiamo finito la prima – ha detto Franco Morbidelli – Dobbiamo continuare a lavorare duramente e non dobbiamo perdere di vista il fatto che, nella lotta per il campionato, è necessario essere intelligenti, spingere per la vittoria quando è possibile e raccogliere punti importanti quando non lo è. E’ stata una vacanza piacevole, ma ora sono di nuovo pronto a correre.”

Ricordiamo che il prossimo anno Morbidelli debutterà nella classe regina sempre con l’attuale Team, il Marc VDS.

