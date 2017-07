CIV: Premoto 3 250 vince Gaggi davanti a Bartalesi ed Aflano

di Giacomo Caliterna

Civ Misano – sotto il sole ed i 40° gradi di oggi a Misano i giovanissimi della PreMoto3 hanno dato il consueto spettacolo.

Questa volta una gara dominata dalle 4 tempi 250 che ha visto un gruppetto di 5 piloti darsi battaglia senza esclusione di colpi ed arrivare al traguardo con il seguente ordine: 1° Marco Gaggi, 2° Lorenzo Bartalesi, 3° Pasquale Alfano, 4° Thomas Brianti (questi ultimi due sanzionati con una penalità) e 5° Alberto Surra che ha compiuto una rimonta da brividi dal fondo dello schieramento ed arrivando ad occupare la prima posizione a metà gara.

Diversa la situazione in 125 in cui vince ancora Matteo Bertelle – adesso sempre più leader nella classifica – davanti a Nikolas Marfurt e Mirko Gennai.

In classifica generale la 125 vede Bertelle con l’enorme vantaggio di 64 punti su Marfurt, mentre in 250 la situazione è molto più aperta con ben 5 piloti in 26 punti.

Domani pomeriggio Gara 2.

29th luglio, 2017

