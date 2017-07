CIV: Nepa domina la Moto3 davanti a Zannoni e Suzuki

di Giacomo Caliterna

Civ Misano – in Moto3 le due wild card presenti a questo 7° round del CIV chiudono entrambe a podio.

Vince infatti Stefano Nepa – pilota del CEV Junior World Championship – che ha condotto fin dalla partenza prendendo, giro dopo giro, un vantaggio non colmabile da parte dei suoi avversari.

La vera battaglia si è scatenata però alle sue spalle con Zannoni, Suzuki, Groppi e Marcon che non si sono risparmiati in quanto a sorpassi.

Sulla bandiera a scacchi è stato Kevin Zannoni (2°) a vincere la battaglia all’interno del gruppetto sopravanzando Tatsuki Suzuki (3°) – pilota che disputa il Motomondiale con il team Sic 58 Squadra Corse.

“Ho preso subito un buon vantaggio – ha commentato a fine gara Stefano Nepa – e gli ultimi giri ho gestito. Ringrazio il Team Leopard per questa possibilità”.

“Questo è un risultato molto importante in ottica campionato – ha spiegato Kevin Zannoni – è stata una gara combattutissima e molto difficile per il gran caldo che faceva scivolare tanto la moto. Sono felice di aver vinto la battaglia all’interno del mi gruppetto”.

“Oggi era molto caldo – le parole in italiano del giapponese Tatsuki Suzuki – in più sono partito molto male. Però sono contento di aver recuperato fino al podio. Ringrazio Paolo Simocnelli per questa gara”.

In Superbike ancora Michele Pirro vince per distacco davanti a Matteo Baiocco ed Alessandro Andreozzi.

“Oggi era importante cercare di migliorare la velocità avuta gli anni scorsi – ha spiegato il vincitore Michele Pirro – ma il caldo ha influito davvero tanto. Sono felice di esserci quindi riuscito e di aver svolto un ottimo allenamento in vista di Settembre”.

Tag:civ moto3, CIV Superbike, Misano Moto3, Misano Superbike