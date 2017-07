Superbike, Test Lausitzring: riscontri positivi per Ducati

di Michela Alitta

Si è conclusa nella giornata di ieri, mercoledì 26 luglio, la sessione di test privati all’EuroSpeedway Lausitz, in Germania, per alcuni dei team protagonisti del Campionato Mondiale delle derivate di serie.

Il meteo variabile, con pioggia martedì mattina e mercoledì pomeriggio, ha paradossalmente aiutato il lavoro delle squadre, che hanno potuto mettere insieme molti km in condizioni di bagnato, di rado incontrate nel corso della stagione.

In pista per preparare il Prosecco DOC German Round in programma sullo stesso circuito dal 18 al 20 agosto, c’era anche l’Aruba Racing Ducati con Chaz Davies e Marco Melandri impegnati in prove di assetto per qualifiche e gara, da cui hanno ricavato buone sensazioni.

I riscontri cronometrici, ufficiosi, finali vedo il pilota gallese quarto con un 1’36”8, a due decimi da Jonathan Rea, e l’italiano sesto con un 1’37”4.

“In generale si è trattato di un test positivo” – ha dichiarato Chaz Davies – Nel corso del primo giorno abbiamo fatto qualche esperimento, provando ad uscire un po’ dalla nostra finestra di utilizzo. Questa mattina non vedevo l’ora di scendere in pista con il pacchetto ‘standard’ per capire meglio il nostro livello. Ci restano piccoli margini di miglioramento, ma sono contento delle sensazioni che mi ha dato la Panigale R con il nostro assetto di base. Abbiamo svolto del lavoro importante, provando tante modifiche, e penso che abbiamo imparato qualcosa di interessante. Inoltre, era importante girare con la pioggia. Credo che abbiamo fatto un bel passo avanti con l’assetto per le condizioni di bagnato e sono molto soddisfatto. Fisicamente sono a posto, ho solo avvertito un leggero fastidio alla schiena nelle prime ore ma non è stato un problema. Ora ci prenderemo una pausa per ricaricare le batterie in vista della prossima sfida”

“È stato un test importante per noi, soprattutto perché si trattava di una pista nuova per me e sarebbe stato veramente difficile essere competitivi nelle libere del venerdì senza riferimenti” – ha detto Marco Melandri – “Il tracciato in sé è divertente, ma non è facile da imparare perché i raggi di curva sono un po’ particolari e soprattutto perché le buche ti costringono a fare linee abbastanza anomale. Siamo comunque riusciti a completare quasi tutto il nostro programma di lavoro, ci è mancato solo un po’ di tempo per finalizzare la rifinitura. Era comunque importante girare sul bagnato, soprattutto perché questa pista ha poco grip e rappresenta un buon banco di prova, ed abbiamo trovato un buon feeling. Poi con l’intensificarsi della pioggia abbiamo deciso di non prendere rischi e fermarci. Sono stati due giorni impegnativi, ma abbiamo trovato delle buone idee dalle quali partire nel weekend di gara”.

