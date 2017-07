Superbike, Test Lausitzring: Davide Giugliano proverà con il Team Honda

di Michela Alitta

Il Campionato Mondiale Motul FIM Superbike è in vacanza ma per i team è tempo di riprendere il lavoro in vista del prossimo round, il Prosecco DOC German Round, in programma sulla pista del Lausitzring dal 18 al 20 agosto.

Proprio sulla pista tedesca inizierà domani, martedì 25 luglio, la due giorni di test privati che vedrà impegnati i principali protagonisti del mondiale, incluso il team Red Bull Honda World Superbike che cercherà di sfruttare al meglio tutto il tempo a disposizione per valutare alcuni pezzi nuovi e soluzioni sviluppate per la Honda CBR1000RR Fireblade SP2.

La line up sarà però modificata in virtù dell’indisponibilità di Stefan Bradl, impegnato in Giappone nella 8 Ore di Suzuka con il team Honda F.C.C. TSR: in pista rivedremo Michele Magnoni, già presente al test di Misano il mese scorso, e l’ex pilota del mondiale Superbike Davide Giugliano, che avrà così la sua chance con il team Honda.

Ronald Ten Kate, manager del team Red Bull Honda Superbike: “Con il lungo periodo di pausa tra Laguna Seca e Lausitzring, stiamo lavorando al massimo per migliorare la Fireblade ed essere pronti per la seconda metà della stagione. Questo test sulla pista tedesca ci darà l’opportunità di provare nuovi elementi del pacchetto e di continuare a sviluppare la moto. Voglio ringraziare molto Michele Magnoni, il nostro collaudatore, e Davide Giugliano per la sua disponibilità di unirsi a noi. Siamo sicuri che il suo contributo sarà importante per il team e per Stefan, che adesso è impegnato a correre in Giappone la 8 Ore di Suzuka”.

