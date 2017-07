MotoGP: Crutchlow, “Iannone sta sprecando il suo talento”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Crutchlow critica Iannone – La collaborazione tra Suzuki e Andrea Iannone non sta dando i frutti desiderati, e questo è ormai un dato di fatto. I 28 punti i classifica iridata a metà stagione sono un magro bottino, soprattutto se paragonati ai 39 punti che totalizzò l’ex pilota Suzuki, Maverick Vinales, allo stesso punto della stagione lo scorso anno.

A criticare il pilota di Vasto ci ha anche pensato l’ex campione del mondo Kevin Schwantz, che gli ha suggerito poche settimane fa di andare a guidare i Go-kart.

A rincarare la dose ma con toni più pacati e quasi fraterni ci ha pensato Cal Cruchlow. L’abruzzese e il britannico, seppur non abbiamo mai condiviso lo stesso box, sono stati in qualche modo compagni di squadra, infatti, nell’unico anno in Ducati di Cal, Iannone era pilota del tea Ducati Pramac.

Dopo l’ultima gara, prima della pausa estiva, il #35 del team LCR ha parlato anche dell’italiano,: “Conosco il modo di guidare di Iannone, perché siamo stati piloti Ducati nello stesso periodo”. Ha detto Crutchlow a Motorsport.com, e ha poi aggiunto: “Fa delle cose fantastiche e per esempio ha la capacità di usare insieme il gas ed il freno. Ma sta sprecando il suo talento. Ma non sembra preoccuparsi troppo, non sembra preoccuparsi per niente”.

L’unico a prendere le difese di Iannone è il compagno di squadra, Alex Rins, ritornato dopo un lungo stop a causa di un infortunio:

“Quello che sta passando Iannone non è facile, passare su una Suzuki dopo aver guidato una Ducati per quattro anni. Deve cambiare tutte le sue abitudini, perché è una moto totalmente diversa. Speriamo che sia in grado di dimostrare il suo potenziale su questa moto”.

21st luglio, 2017

Tag:Alex Rins, Andrea Iannone, Cal Crutchlow, Honda, Lcr, MotoGP, Suzuki