MotoGP: Ezpeleta, “Finché Rossi lotta così deve restare. Lorenzo? E’ un pilota fantastico”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Ezpeleta Valentino Rossi – Dopo le recenti dichiarazioni del CEO Dorna, riguardanti il presente e futuro del Motomondiale (clicca qui per leggere l’articolo), Carmelo Ezpeleta è tornato a parlare di alcuni temi “caldi”, tra cui il futuro di Valentino Rossi.

Il contratto che lega il campione di Tavullia alla Yamaha scadrà il prossimo anno, e le voci di un suo possibile ritiro o del debutto di un team marchiato VR46 in classe regina si fanno sempre più insistenti. Voci che il patron del Motomondiale cerca di mettere a tacere dicendo la sua in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

“Mi lascia perplesso che qualcuno mi chieda solo in base a una carta d’identità cosa succederà con Valentino.” Ha detto Carmelo Ezpeleta su Valentino Rossi, e ha poi aggiunto: “A uno a cui in Francia non basta finire secondo e cade per fare primo, e che poi vince in Olanda, noi chiediamo quando si ritira? Sento dire che gli ho offerto un team MotoGP, ma non ne abbiamo mai parlato, mi sembra quasi un insulto chiedere a uno tra i primi nel Mondiale quando si ritira. Vale è straordinario, ma ha anche reso straordinari gli altri.”

Il CEO Dorna ha anche parlato della situazione non facile di Jorge Lorenzo in Ducati. Per Ezpeleta, però, il maiorchino non è lontano dai migliori: “Resta un pilota fantastico. Uno che è stato in testa due volte non penso sia troppo lontano. La mente è fondamentale in tutti gli sport, in MotoGP ancor di più. Jorge deve trovare la fiducia sulla moto.”

Anche il calendario per il prossimo anno, non ancora svelato, è un tema importantissimo per il futuro del Motomondiale. L’attuale situazione politica del Qatar potrebbe compromettere la prima tappa del prossimo anno, ma Ezpeleta non si dice preoccupato. In programma, per ammissione dello stesso CEO, c’è l’obiettivo di arrivare a 22 gare a stagione, contro le 20 sperate da gran parte dei piloti: “Non arriveremo subito a 20, ma il numero ideale è 22”. Le tappe che potrebbero entrare prossimamente in calendario potrebbero essere Finlandia e Thailandia, con la prima ancora in fase di costruzione e quindi da inserire in calendario, forse, nel 2019, e l’altra in trattativa per ospitare il Motomondiale dal prossimo anno.

Foto: A. Farinelli

20th luglio, 2017

Tag:Calendario motogp 2018, Carmelo Ezpeleta, Jorge Lorenzo, Motomondiale, Motomondiale 2017, Ritiro Valentino Rossi, Valentino Rossi