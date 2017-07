Moto3: Martin, “A Brno voglio correre”

di Jessica Cortellazzi

Il pilota del team Del Conca Gresini Racing, Jorge Martin, reduce dall’operazione di due settimane fa per ridurre la frattura alla caviglia, vorrebbe tornare in pista già a Brno.

Lo spagnolo ha concentrato tutta la pausa estiva esclusivamente sulla riabilitazione e gli allenamenti per poter provare a salire in sella già tra poco più di due settimane, in Repubblica Ceca dove prima dovrà sottoporsi ai vari accertamenti medici:

“Le cose migliorano anche se poco a poco. A 14 giorni dall’ operazione ho ricominciato a fare bicicletta statica, palestra per non perdere fibra e tra poco inizierò anche ad andare in piscina: tutto con l’idea di recuperare il prima possibile ed essere a Brno per scendere in pista. In questo momento sono a Valencia, seguito da vicino dal mio fisioterapista. Come è normale che sia dopo un’operazione di questo tipo, non posso ancora camminare, ma ci arriveremo presto. La mia speranza, anche se dovesse farmi male il piede, è di correre già in Repubblica Ceca, però è ovvio che ci sarà da sottoporsi alla revisione medica in circuito e vedere come va”.

