Superbike, Prosecco DOC German Round: wild card per Reiterberger con BMW

di Michela Alitta

Il Campionato Mondiale delle derivate di serie è ancora in vacanza ma già si comincia a pensare al prossimo appuntamento, in programma tra un mese esatto dal 18 al 20 agosto, sulla pista tedesca del Lausitzring.

In quella occasione si rivedrà in pista un volto noto del WorldSuperbike: Markus Reiterberger parteciperà in qualità di wild card con la BMW S1000RR del team Van Zon Remeha, struttura satellite BMW Motorrad, con cui ha fatto ritorno nel campionato nazionale, di cui è due volte campione, che guida attualmente con tre vittorie in quattro gare.

Il pilota tedesco userà una S1000RR diversa da quella che utilizza nell’IDM, dove il regolamento è Stock, che proverà la prossima settimana in occasione della due giorni di test in programma al Lausitzring.

Markus Reiterberger aveva iniziato l’anno tra le fila del Team Althea BMW, confermato dopo l’esordio nel 2016, ma aveva abbandonato dopo appena tre gare ufficialmente per problemi fisici, anche se in realtà la decisione sembrerebbe figlia di dissapori con la squadra, come traspare anche dalle sue parole: “Mi sto preparando al meglio per dimostrare che sto benissimo e sono all’altezza di correre nel Mondiale”.

19th luglio, 2017

Tag:BMW Motorrad, BMW S1000RR, campionato mondiale motul fim sbk 2017, Lausitzring, Markus Reiterberger, prosecco doc german round, prosecco doc german round 2017, Sbk, team althea bmw, team Van Zon Remeha, wild card, wild card sbk, Wsbk