MotoGP: Ducati Pramac da i “numeri”, i capotecnici danno i voti ai piloti

di Gianluca Rizzo

MotoGP Ducati Pramac voti– Arrivati a metà stagione, e approfittando della pausa estiva, i capotecnici di Danilo Petrucci e Scott Redding, hanno deciso di fare un primo bilancio. In questo momento il team è impegnato in una due giorni di test privati sul circuito di Misano.

La prima metà di stagione di Danilo Petrucci è stata un crescendo incredibile, culminato con i podi del Mugello e Assen. Per questo il capotecnico del ternano, Daniele Romagnoli, ha deciso do promuoverlo a pieni voti, con un bel 8.

“La prima parte di stagione è andata bene, oltre le aspettative che ci eravamo prefissi. Il podio del Mugello è stata una grande svolta e ci ha dato una grande soddisfazione. Abbiamo fatto bene anche ad Assen ed in qualifica a Barcellona e in Germania per questo il voto che darei a questa prima parte di stagione è 8.” Ha detto il Crew Chief del #9, che ha poi aggiunto: “Il podio del Mugello è stato un risultato straordinario anche perché ottenuto con un pilota italiano. Ma avremmo potuto fare anche qualcosa in più. Ci proveremo nella seconda parte”.

Per le altre 9 gare della stagione gli obiettivi sono chiari: “Consolidare ciò che siamo riusciti ad ottenere fino adesso. Siamo soddisfatti, abbiamo trovato un buon bilanciamento e un buon set up e la moto sta rispondendo bene. Siamo migliorati come squadra, come moto e Danilo ha fatto dei grandi passi in avanti. Adesso dobbiamo cercare di confermarci cercando di migliorare qualcosa. Puntiamo ancora ad arrivare sul podio, a fare delle prime file, una pole position. Ma ovviamente il sogno sarebbe quello di ottenere una vittoria”.

Le cose dall’altra parte del box non vanno altrettanto bene. Scott Redding, infatti, è riuscito a entrare nella top ten solo nelle prime due gare della stagione. Per questo il suo capotecnico, Cristhian Pupulin, ha deciso di “rimandarlo” con un 5,5.

“Abbiamo ottenuto ottimi risultati nelle prove libere, siamo riusciti ad andare forte e abbiamo fatto buone prestazioni.” Ha detto il Crew Chief del #45. “Purtroppo non siamo mai riusciti a concretizzare il risultato in gara per una serie di motivi. Abbiamo sofferto sulla distanza gara non riuscendo a ottenere il miglior feeling che avrebbe potuto aiutare Scott a fare passi in avanti importanti. E qualche erroretto in gara forse lo ha penalizzato, perciò al momento non abbiamo ottenuto il risultato che in realtà ci meritiamo per le potenzialità che abbiamo. Per adesso il bilancio è leggermente negativo.”.



Anche per il pilota britannico gli obiettivi sono chiari: “Fare un passo avanti sulle prestazioni ma soprattutto sulla costanza di rendimento. Dobbiamo fare assolutamente qualcosa per arrivare ad un voto più alto nel finale di stagione. Mi piacerebbe chiudere con un 7”.

Foto: Alex Farinelli

19th luglio, 2017

Tag:Danilo Petrucci, Ducati Pramac, pagelle, Scoot Redding, voti, voto petrucci, voto redding