di Alessio Brunori

Snipers team Moto2 2018 – Romano Fenati correrà nella classe Moto2 nel 2018. Il pilota ascolano correrà ancora con lo Snipers Team, ma nella classe intermedia del motomondiale, a supportare il tutto sarà la Marinelli Cucine, dinamica azienda di Pesaro, già title sponsor, quest’anno, della squadra Moto3 e che, in pochi mesi, è diventata parte integrante delle operazioni del team, grazie alla determinata ed entusiasmante spinta propulsiva dei suoi titolari Andrea Marinelli e Simona Biagini.

Il Team si chiamerà Marinelli Cucine Snipers Moto2 e le colorazioni saranno su base Blu, bianca e rossa. A disposizione di Fenati dovrebbe esserci una moto con telaio Kalex.

“Romano lo abbiamo fortemente voluto e avevamo ragione. Al di là dei risultati sportivi, si è creato un rapporto eccezionale che non poteva che non sfociare in una crescita comune – ha detto Stefano Bedon (team manager) – Stiamo lavorando, già ora, per essere competitivi da subito nella classe di mezzo, senza trascurare il campionato di quest’anno giunto a metà corsa e ancora tutto da giocare.”

“Siamo naturalmente onorati di avere la possibilità di lavorare un ulteriore anno con Romano. Passare in moto 2 è un passo importante sia per il nostro team sia per Romano e pensare di farlo insieme mi riempie di orgoglio – ha aggiunto Mirko Cecchini (Responsabile tecnico) – Abbiamo sempre pensato che fosse giusto passare di categoria nel momento in cui potevamo essere sicuri di essere competitivi, con Romano lo saremo sicuramente”.

“Si è creata una forte sinergia tra tutti noi. Quando si sentono queste sensazioni non si possono ignorare e bisogna cogliere quei momenti che resteranno indelebili nei ricordi di una vita. Il nostro compito, come azienda, è non far mancare nulla alla squadra, ma anche iniettare entusiasmo e dare consigli seguendo una logica aziendale – ha spiegato Andrea Marinelli (Marinelli Cucine) – In particolare, con Romano, abbiamo instaurato un rapporto di amicizia che non poteva che sfociare in questo supporto importante alla sua carriera.”

Infine ha parlato Romano Fenati: “Moto2? È nato tutto un pò per gioco però poi ci siamo convinti e grazie al Sig. Marinelli siamo riusciti a concretizzare quest’idea fantastica. Siamo tutti molto coinvolti perché siamo una grande famiglia e di tutto ciò sono molto contento ed entusiasta e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Ovviamente per iniziarla al meglio bisogna finire in bellezza quest’anno… intanto pensiamo a Brno che è una pista molto difficile…”

16th luglio, 2017

Tag:Marinelli Cucine Snipers Moto2, Moto2, Moto2 2018, Motomondiale, Motomondiale 2018, Romano Fenati