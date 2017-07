MotoGP Mercato Piloti: Redding in Suzuki?

di Gianluca Rizzo

MotoGP Mercato piloti Redding Suzuki – Con tutti i top rider vincolati da contratti per almeno un altro anno, l’attenzione del mercato piloti si sposta sugli outsider.

Il primo a muovere i primi tasselli del mercato è stato Danilo Petrucci, che, inizialmente dato in partenza dal team Ducati Pramac, ha recentemente rinnovato il contratto con la squadra senese per altri 2 anni.

Per tutti gli altri si susseguono voci non confermate di possibili cambi di casacca o addirittura di categoria. In questa vera e propria tempesta di parole al vento, il compagno di squadra del pilota ternano, sopra citato, sembra aver lanciato un piccolo sassolino destinato fare grande rumore, infatti, Scott Redding, attraverso il suo profilo Twitter ha scritto questo messaggio:

I do think Suzuki's look nice — ReddingPower (@Reddingpower) July 14, 2017

Cioè: “Io penso che la Suzuki sia bella”. Un messaggio breve che nasconde prò notevoli implicazioni. L’inglese è in scadenza di contratto con Pramac, e le cose in Suzuki non stanno andando affatto bene. Che sia prossimo al trasferimento? Dalle poche parole scritte, sembrerebbe proprio di sì, ma qui si solleva un altro problema. Al posto di chi? Entrambi i piloti della casa di Hamamatsu hanno un altro anno di contratto: Alex Rins, dopo l’infortunio ad Austin è tornato 2 gare fa, mentre il rapporto tra Suzuki ed Andrea Iannone non è mai decollato. A questo punto sembra che sia proprio l’abruzzese a lasciare la sella a Redding, per approdare (voci non confermate) in Aprilia al posto di Sam Lowes.

La sella lasciata libera da Scott Redding sarà un altro fulcro del mercato piloti, molti i nomi associati alla Ducati Gp17, su tutti quello che sembra essere più probabile è Jack Miller. Il pilota australiano è in scadenza di contratto con HRC, e quindi con Estrella Galicia, e sembra essersi interessato a quella moto. L’unico stop è arrivato a causa della richiesta economica troppo alta, che probabilmente, vedendo il numero di selle disponibili scendere, verrà ritoccata al ribasso.

