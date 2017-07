Supersport: Botta e risposta tra il Team Factory Vamag e Roberto Rolfo

di Alessio Brunori

Supersport 2017 – E’ rottura tra il Team Factory Vamag e Roberto Rolfo, una rottura che sembra essere unilaterale, con una decisione presa dal Team per “risultati non soddisfacenti”. Il posto di Rolfo verrà preso da Lorenzo Zanetti che ha disputato in questa stagione il CIV, campionato Superbike, sulla Ducati Panigale, e farà ritorno nel MOTUL FIM Superbike World Championship per la seconda parte del campionato. Zanetti ha debuttato nel WorldSBK nel 2012, con la moto del Pata Racing, ed è poi passato a correre nel WorldSSP per quattro stagioni. Di seguito riportiamo il botta e risposta tra il Team Factory Vamag e Roberto Rolfo.

Il team manager Ghelfi Learco ha spiegato così la decisione: “La principale ragione che ci ha portato a questa scelta sono stati i risultati non soddisfacenti e non siamo riusciti a ottenere quello che ci aspettavamo. Riconosciamo il promettente inizio di stagione, ma una gara vinta non corrisponde all’impegno preso.”

E’ poi arrivata la replica di Roberto Rolfo: “Innanzitutto voglio ringraziare i tifosi, gli amici e tutte le persone che mi hanno scritto! Non ho purtroppo la possibilità in questo momento di esprimermi sulla vicenda in quanto ancora deve essere risolta e richiederà del tempo. Per adesso posso soltanto dire che chi intenderà assumersi la responsabilità di una rottura del contratto, pretestuosa ed unilaterale, si assumerà anche le conseguenze nelle opportune sedi. Posso soltanto dire che ringrazio ancora una volta 4 persone che sono Filippo, Enrico, Andrea e Alberto che hanno sempre dato il massimo per me e le scarse prestazioni della mia moto non derivavano certo dal loro lavoro. Per il resto correre è la mia passione e la mia vita e quando potrò lavorerò per tornare in sella, ancora una volta per divertirmi e provare a dimostrare che non è finita qui.”

13th luglio, 2017

