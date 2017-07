MotoGP: Ezpeleta, “Siamo felici con Michelin. Rossi? Perché ritirarsi”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Ezpeleta Michelin – Il tema gomme è stato l’argomento principale di questa prima parte di stagione, iniziata con la diatriba tra vecchia e nuova carcassa, per poi arrivare a favoritismi ipotizzati o annunciati a gran voce.

Stiamo vivendo uno dei campionati più entusiasmanti degli ultimi anni, con 4 piloti, dopo 9 gare, racchiusi in soli 10 punti, e questo è anche “merito” dell’incertezza delle gomme, o meglio, della capacità di alcune marche di adattarsi meglio i situazioni diverse.

Se questa situazione non va giù ad alcuni costruttori, come è ovvio che sia visti gli investimenti, chi ne gioisce, oltre al pubblico, è Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna.

Intervistato dal sito cycleworld.com, lo spagnolo ha parlato dell’attuale situazione economica del Motomondiale, definendolo “buona, ma con margini di miglioramento”, e in particolare della stagione 2017: “La lotta per il titolo del MotoGP è aperta e abbiamo nuovi volti che guidano il campionato. Il lato sportivo e lo spettacolo sono enormi. Lo stato del campionato è sano, dato dal fatto che abbiamo coinvolto sei produttori. KTM sta avanzando. Aprilia ha alcuni problemi di affidabilità ma sta migliorando. Suzuki sta aggiustando alcune cose dopo che Maverick Vinales è passato a Yamaha e è arrivato Andrea Iannone. Tutto mostra che le regole e le modifiche che abbiamo introdotto funzionano”.

Ezpeleta ha parlato anche delle gomme, facendo un confronto con quando era Bridgestone il fornitore unico di pneumatici: “Con Bridgestone non c’era tanta margine di discussione. Hanno portato i pneumatici secondo i loro parametri. Michelin ha un approccio diverso in quanto segue le esigenze dei piloti. Anche questa è stata la nostra richiesta a Michelin: avere pneumatici che soddisfino il maggior numero di piloti possibile. Siamo stati contenti con Bridgestone, ma siamo ancora più felici con Michelin. Sono impegnati a fornire i pneumatici che soddisfano ogni tracciato al meglio. Questo è il secondo anno e stiamo andando nella giusta direzione. Sì, i pneumatici stanno avendo effetti sul campionato, ma molte volte dipende da come funzionano con quella particolare moto su un circuito specifico”.

Con 38 anni di cui più di venti nel Motomondiale, Valentino Rossi è diventato una parte importante della MotoGP, ma il CEO Dorna non è preoccupato da un suo futuro ritiro, anche se preferirebbe vederlo ancora in pista: “Valentino è Valentino. Se guardiamo le tribune, vediamo una folla gialla. Penso che quando Valentino lascerà, molti di loro continueranno ad essere tifosi del MotoGP. Ma non voglio pensare a questo. Basta guardare quello che sta facendo. Non ha senso parlare di pensionamento per Rossi, che ha appena vinto ad Assen ed è terzo nel campionato (l’intervista è stata fatta dopo la tappa olandese n.d.r.). Poi, naturalmente, parlando del futuro, se Rossi volesse fare una squadra in MotoGP, siamo lieti di aiutarlo. Ma nuovamente, non abbiamo offerto questa possibilità e Valentino non ha fatto richieste. È un pilota e vorremmo tenerlo con noi per sempre”.

“Abbiamo i diritti per un campionato elettrico e stiamo lavorando ad un progetto con moto elettriche come corsa di sostegno in alcuni campionati europei del campionato MotoGP” ha detto Ezpeleta a riguardo di un futuro elettrico per il Motomondiale, e ha poi aggiunto: “Abbiamo testato diverse moto come la T-Race Tacita italiana o Energica per trovare un singolo fornitore per iniziare questo campionato dalla stagione 2019”.

