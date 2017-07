Moto2: Morbidelli fa tappa in Brasile, “E’ speciale tornare qui”

di Jessica Cortellazzi

Il leader del mondiale, Franco Morbidelli, ha preso parte ad un evento organizzato oggi dal team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS con la stampa brasiliana a San Paolo.

Più volte in questa stagione, Franco ha reso omaggio al Brasile per via delle sue origini:

“Tutti sanno il mio forte legame con questa terra, mi sento un pò brasiliano. Per me è molto speciale tornare qui, nel paese d’origine di mia mamma e sentire tutto il supporto dei tifosi. Spero di poter tornare presto, forse per una gara in MotoGP”.

Il pilota ha poi mostrato ai presenti la tuta che indosserà nella gara di Brno, dove sono rappresentati appunto i colori brasiliani: “Questo è il mio tributo speciale per le mie origini brasiliane, la tuta è fantastica! Spero che mi porterà fortuna e che mi aiuterà a vincere”.

Il bilancio della prima parte di stagione, non può che essere positivo dopo sei vittorie e un vantaggio su Thomas Luthi di ben 34 punti nella classifica mondiale:

“Il mio obiettivo è di proseguire in questa direzione e di vincere il campionato. Questo sarebbe il modo migliore per approdare in MotoGP, dove debutterò con il team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS”.

12th luglio, 2017

Tag:0 Marc VDS, Estrella Galicia 0, Franco Morbidelli, Motomondiale 2017