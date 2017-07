Superbike: incidente in DirtQuake per Carl Fogarty

di Michela Alitta

Non c’è pace per i campioni del WorldSuperbike: dopo Max Biaggi incappato in un brutto incidente in pista lo scorso mese di giugno, che ha fatto temere per la sua incolumità, arriva la notizia che Carl Fogarty, il pilota più vincente della storia Superbike con quattro Mondiali, è rimasto ferito in maniera abbastanza seria.

“Foggy” era ospite d’onore insieme a Guy Martin e Neil Hodgson, in veste di ambasciatore Triumph: dopo aver conquistato la vittoria in cinque delle sei manche che danno accesso alla finale, è incappato in un brutto high-side.

Il pilota inglese è stato immediatamente soccorso e poi trasportato in eliambulanza all’ospedale di Norfolk: il responso dei medici è di fratture a due costole e una spalla, oltre ad un polmone perforato.

Lo stesso Fogarty ha perà voluto tranquillizzare personalmente i fans attraverso i social, postando anche una foto che lo ritrae in gara e un’altra nel letto d’ospedale: “Ebbene, domenica stava andando alla grande al Dirt Quake: ho vinto cinque delle sei finali…” scrive Fogarty. “Poi ho fatto una piccola caduta (e posta una faccina che ride, ndr). Due costole rotte, un polmone perforato e una spalla rotta (e qui posta una faccina dall’espressione sorpresa, ndr). Non è poi così male (e aggiunge un emoticon con l’espressione di chi piange dal ridere). Potrete vedere tutto il divertimento, la pazzia e l’incidente mercoledì sera su ITV4”, lancia poi l’appuntamento in tv. “Grazie a tutti coloro che mi stanno mandando messaggi di auguri… eccetto Mrs F che adesso mi odia. Prometto che non farò più neanche una gara”.

Ricordiamo che Fogarty si è ritirato nel 2000, a 35 anni, a seguito di un brutto incidente nel round del Campionato Mondiale Superbike a Phillip Island, in cui si ruppe il braccio sinistro, non riacquistandone più la perfetta funzionalità.

11th luglio, 2017

