Superbike, Geico US Round, Gara2: prestazione solida per Xavi Fores

di Michela Alitta

Al Madza Raceway di Laguna Seca, teatro dell’ottavo appuntamento del Campionato Mondiale delle derivate di serie, Xavi Forés conferma ancora una volta lo stato di forma suo e della Panigale del Team Barni Racing, grazie al quinto posto finale, dietro solo alle ufficiali Kawasaki e Ducati.

Partito dalla seconda casella per l’inversione della griglia, lo spagnolo ha condotto una gara con un passo regolare, dopo che nella prima corsa il grande caldo ha mandato in sofferenza le gomme, purtroppo per a causa di due “lunghi” è stato scavalcato da Melandri, per il quarto posto finale.

Forés eguaglia così il risultato di Gara 1 e in classifica generale si porta in sesta posizione, tra le Yamaha ufficiali di Alex Lowes con 132 punti e Michael Van der Mark con 129.

Lo spagnolo si conferma quindi primo pilota tra quelli dei team privati, un risultato che soddisfa molto il Team Principal Marco Barnabò: «Fare due quinti posti in un week end è un risultato positivo anche se oggi è stata ancora più dura rispetto a ieri. Siamo soddisfatti anche perché abbiamo conquistato la sesta posizione nel Mondiale e ci siamo avvicinati al quinto, ma da qui in avanti il nostro obiettivo dovrà essere quello di mettere Xavi nelle condizioni di potersela giocare un po’ di più con i quattro davanti. Sappiamo di averne le potenzialità e dobbiamo far fare alla moto l’ultimo step evolutivo».

11th luglio, 2017

Tag:campionato mondiale motul fim sbk 2017, geico us round, Geico US Round 2017, Geico US Round Gara, Geico US Round Gara2, Laguna Seca, Mazda Raceway Laguna Seca, Sbk, team Barni Racing, Wsbk, Xavi Fores