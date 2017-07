Superbike, Geico US Round, Gara2: fine settimana difficile per Yamaha

di Michela Alitta

Dopo una tappa molto positiva a Misano, in occasione del Pirelli Riviera di Rimini Round, dove le R1 si sono comportate molto bene con Alex Lowes secondo nella prima manche, è arrivato un fine settimana complicato per il Team Pata Yamaha al Mazda Raceway di Laguna Seca.

In Gara 2 entrambi i piloti sono riusciti ad entrare nella top ten: Alex Lowes, reduce da una caduta nella prima manche, in nona e Michael van der Mark in decima posizione a + 0.497s, battagliando prevalentemente tra di loro.

Le R1 hanno accusato il grande caldo del fine settimana, molto più intenso di quanto ci si aspettasse: sia Van der Mark che Lowes hanno lamentato problemi di feeling, soprattutto con il posteriore.

“E’ stata una gara molto difficile” – ha ammesso Alex Lowes – “non mi sentivo comodo ma dopo tutto quello che abbiamo passato questo fine settimana è stato buono portare a termine la gara e ottenere un risultato. Ho faticato molto con l’anteriore in quei 25 giri e ho fatto il massimo. Non ho potuto spingere al massimo, era questione di guidare il più costante possibile e cercare di capire cosa potevamo fare per migliorare il nostro ritmo. E’ chiaro che, come squadra, non abbiamo avuto la migliore messa a punto questo fine settimana. Ora è il momento di riposare e torneremo più forti per lottare per i podi, che è quello che abbiamo già dimostrato di poter fare”.

“Oggi è stata dura, mi è sembrato un buon inizio ma subito dopo il primo giro non ho avuto un buon feeling con la mia R1. È strano perché avevamo cambiato molte cose per la gara” – ha detto Michael van der Mark – “È stato un week-end difficile: l’unica sessione veramente positiva è stata quella del sabato mattina, ma poi le temperature della pista erano molto più fredde. Ogni volta che aumentavano, noi faticavamo di più. Ci impegneremo durante la pausa estiva per assicurarci di tornare a combattere al Lausitzring”.

Lowes e Van der Mark occupano attualmente la quinta e la settima posizione in classifica iridata.

11th luglio, 2017

