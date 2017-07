Superbike, Geico US Round, Gara2: top ten per Lorenzo Savadori

di Michela Alitta

Lorenzo Savadori ha concluso in crescendo il fine settimana a Laguna Seca, dove dopo aver affrontato un venerdì in salita, ha raggiunto la Tissot-Superpole 2 e ha concluso le due gare rispettivamente in decima e ottava posizione.

Il pilota del Team Milwaukee Aprilia è riuscito a migliorare il set up della sua RSV4 ma ha riscontrato difficoltà a sorpassare sul celebre tracciato del Madza Raceway di Laguna Seca: “Non è stato un fine settimana semplice”, ha dichiarato. “Venerdì abbiamo iniziato con qualche problema, ma abbiamo migliorato sabato in Gara1 e poi anche domenica in Gara2. Su questa pista per me è stato molto difficile superare gli avversari e quando sono arrivato a prendere il gruppo davanti a me è stato impossibile passare. Dovrò lavorare su questo, ma sono abbastanza felice”.

Anche Lorenzo Savadori sarà impegnato nei test in programma prima del Prosecco DOC German Round, in programma al Lausitzring: “Tra due settimane andremo al Lausitzring e proveremo qualcosa di nuovo, anche per migliorare il feeling e le prestazioni, per poter arrivare a stare davanti. Lavoreremo soprattutto sul feeling con l’anteriore e sul grip, che sono i nostri problemi al momento”.

