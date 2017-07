Superbike, Geico US Round, Gara2: problemi per Marco Melandri

di Michela Alitta

Non è stato un fine settimana facile per Marco Melandri, quello vissuto al Madza Raceway di Laguna Seca, teatro dell’ottavo appuntamento della stagione, l’ultimo prima della pausa estiva fino a metà agosto, quando si tornerà in Germania.

Il pilota italiano ha lottato contro i problemi di grip, ammettendo che la sua Panigale entra in crisi con temperature elevate, che a Monterrey non sono mai scese sotto i 30 gradi.

Nelle due gare non è riuscito quindi a stare con il terzetto di testa composto dalle due Kawasaki di Jonathan Rea e Tom Sykes, e il compagno di team Chaz Davies, concludendo due volte al quarto posto ma accusando distacchi elevati: undici secondi in Gara1 e diciassette in Gara2.

Melandri comunque rimane ottimista in vista della ripresa del Campionato e spera di sfruttare il test al Lausitzring, in programma prima del round.

“Sicuramente dopo le prove ci aspettavamo di ottenere qualcosa di più. Ieri la gara è stata un po’ anomala, mentre oggi nel WUP sembrava che avessimo raddrizzato la rotta e pensavo che potessimo giocarci almeno il podio, invece abbiamo sofferto ancora” – ha commentato Marco Melandri – “Sembra che il nostro assetto di base funzioni molto bene ma patisca le condizioni più calde, dove andiamo in crisi con il grip fin dall’inizio. Dobbiamo capire il perché. Comunque il bilancio di questa prima parte di stagione è positivo, ho preso gradualmente confidenza con la moto e mi sento sempre più a mio agio. Naturalmente volevamo fare di più dopo la vittoria di Misano. I test al Lausitzring saranno molto utili a questo proposito. Miglioreremo, i ragazzi stanno lavorando duro ed io sono ottimista”.

