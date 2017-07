Superbike, Geico US Round, Gara2: domenica complicata per il Team Althea

di Michela Alitta

Il GEICO US Round è terminato in anticipo per i due portacolori dell’Althea BMW Racing Team, che nella giornata di domenica hanno affrontato Gara2 sul tracciato di Laguna Seca.

Jordi Torres, scattato quarto dalla griglia di partenza, si è posizionato quinto nelle prime curve dando il massimo per stare con il gruppo di testa ed era sesto quando, nel corso del settimo giro, è scivolato alla curva 2

“Ero partito bene ed ero lì, in quarta posizione” -ha spiegato Jordi Torres – “Poi sono arrivati anche Davies e Melandri ed io ho perso qualcosa. Stavo facendo il possibile per difendere la mia posizione e prendere confidenza con la moto che andava meglio rispetto a ieri, ma dopo la prima curva, quando stavo scalando le marcie, l’ultima non è entrata e la moto mi ha buttato per terra. Siamo dispiaciuti ovviamente ma lavoreremo durante le vacanze per arrivare preparati all’appuntamento del Lausitzring…”

Raffaele De Rosa, invece, è partito quattordicesimo e dopo aver recuperato una posizione, è incappato in una caduta al quarto giro, alla curva numero 10: “C’è poco da dire, anche perché ho fatto pochissimi giri. Fino a quel punto mi sentivo meglio in moto, che sembrava più stabile rispetto alle prove. Sono caduto senza preavviso e dobbiamo capire com’è successo. Mi dispiace perché oggi si poteva fare una bella gara ed è stato, un peccato non sfruttare l’occasione. Inoltre mi dispiace per il team dopo il grande lavoro che hanno fatto in questo week end”.

10th luglio, 2017

Tag:Althea BMW Racing Team, campionato mondiale motul fim sbk 2017, geico us round, Geico US Round 2017, Geico US Round Gara, Geico US Round Gara2, Jordi Torres, Laguna Seca, Mazda Raceway Laguna Seca, Raffaele De Rosa, Sbk, Wsbk