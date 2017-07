Superbike, Geico US Round, Gara1: trionfo speciale per Chaz Davies

di Michela Alitta

Dal letto d’ospedale al trionfo su uno dei tracciati più suggestivi e impegnativi del Campionato: questa è la parola delle ultime settimane di Chaz Davies, che vince in Gara 1 quando aveva rischiato di non partecipare nemmeno al Geico US Round.

Sono stati giorni difficili per il gallese che si è dedicato moltissimo alla fisioterapia nella speranza di recuperare dalla frattura alla vertebra L3 in tempo per Laguna, dove ha corso da assoluto protagonista: venerdì ha dominato le libere, mentre in gara è scattato bene al via per poi prendere la testa del gruppo al 12esimo giro con uno strepitoso sorpasso al “Cavatappi” ai danni di Tom Sykes.

Il Mondiale è andato ma l’obiettivo di vincere da qui alla fine dell’anno per Ducati rimane intaccato.

“Sono state tre settimane noiose quelle successive a Misano, in cui non mi sono potuto allenare e mi sono sottoposto ad un programma di fisioterapia. Correre qui è sempre fantastico, le sensazioni sono andate migliorando. Le temperature di oggi erano molto alte, le condizioni particolari, è speciale questa vittoria” – ha detto Chaz Davies

Il suo compagno di squadra Marco Melandri, invece, ha concluso al quarto posto senza aver mai potuto lottare concretamente per la vittoria a causa di importanti problemi di grip con entrambe le gomme: forse montare le soft non è stata la scelta più azzeccata.

“È stata una gara decisamente difficile e peggiore rispetto alle aspettative. Avevamo fatto un buon lavoro in prova e il passo era buono. Appena è iniziata la gara non avevo fiducia, non c’era grip né all’anteriore né al posteriore, non so spiegare il perché. Vediamo di sistemare le cose per domani e fare una buona Gara2” – ha detto Marco Melandri.

