Superbike, Geico US Round, Gara1: top ten sfiorata per Stefan Bradl

di Michela Alitta

Il Red Bull Honda WorldSuperbike Team ha completato la prima corse dell’ottavo appuntamento della stagione, al Madza Raceway, con Stefan Bradl che ha terminato appena alle spalle della top ten, in undicesima posizione, e Jake Gagne, suo compagno di team qui a Laguna Seca, che ha ottenuto il suo primo punto mondiale, grazie alla quindicesima posizione.

Dopo un inizio difficile, Bradl ha cominciato ad acquistare feeling con la moto, soprattutto con il posteriore che lo aveva frenato nella prima metà di gara, mantenendo un passo costante che lo ha aiutato a superare Ramos sul giro finale per l’11 ° posto.

Jake Gagne ha fatto vedere un solida performance di gara, con alcuni bei sorpassi, che gli ha permesso di entrare in zona punti: davvero un ottimo modo di onorare la memoria di Nicky Hayden, suo idolo.

Per loro le posizioni dipartenza in Gara 2 non subiranno modifiche: Bradl e Gagne partiranno l’uno accanto all’altro dalla casellina 17 e 18 posto rispettivamente.

“Nel complesso non è stata una gara negativa. Ho avuto una brutta partenza e fino metà gara ho dovuto lottare per utilizzare al meglio lo pneumatico posteriore, quindi è stato difficile stare i piloti davanti a me. Sono riuscito a restare calmo, e preservando un po’ la gomma sono riuscito a giocarmela nella seconda metà della gara” – ha dichiarato Stefan Bradl – “Ho colmato il divario con il gruppo e sono stato in grado di avere un buon passo, anche nell’ultimo giro quando ho superato Ramos. Questo è sicuramente positivo, anche se quando fai alcuni importanti cambiamenti durante il fine settimana è difficile ottenere il giusto feeling con la moto. In ogni caso la seconda parte di gara è stata positiva e spero di poter migliorare il nostro risultato in Gara2”.

“E ‘stata una buona gara e sono veramente felice. La cosa più importante è che abbiamo fatto tutti i 25 giri e abbiamo imparato molto della moto sulla distanza gara e dai piloti con i quali ho guidato” – ha detto Jake Gagne – “E’un sogno che si avvera finire la mia prima gara Superbike mondiale a punti, quindi posso dire che è stata una buona giornata. È qualcosa da cui ripartire per domani: cercheremo di fare qualche miglioramento, ho dei ragazzi veramente grandi con cui lavorare, quindi cercherò di essere un po’ più veloce domani”.

9th luglio, 2017

Tag:campionato mondiale motul fim sbk 2017, Chaz Davies, geico us round, Geico US Round 2017, Geico US Round Gara, Geico Us Round Gara 1, incidente nicky hayden, Jake Gagne, Laguna Seca, Mazda Raceway Laguna Seca, Nicky Hayden, Red Bull Honda World Superbike Team, Sbk, Stefan Bradl, Wsbk