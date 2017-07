Superbike, Geico US Round, FP: giornata positiva per Eugene Laverty

di Michela Alitta

Nel suo anno di ritorno al Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike, Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia) sta sempre di più aumentando il feeling con la RSV4 RF Aprilia, tanto che al termine delle prove libere dell’ottavo appuntamento della stagione, al Mazda Raceway di Laguna Seca, è finito nelle prime quattro posizioni.

Considerato il secondo tempo fatto registrare nel primo turno, 1.24.098, dietro a Davies, la sua classifica avrebbe potuto essere migliore: peccato per quell’errore al Cavatappi.

Eugene Laverty è comunque soddisfatto del suo ritmo e attende con impazienza le qualifiche e la gara: “Sono molto contento ed è stato chiaro sin dal primo giro. È stata la prima volta che abbiamo potuto girare allo stesso ritmo di Jonathan Rea quest’anno. Ed è anche la prima volta che posso dire che abbiamo una buona base di set-up, ma è ancora un punto di domanda sulla distanza della gara, se possiamo mantenere i pneumatici per tutta la durata, vedremo domani. Per quanto riguarda l’incidente, proprio alla fine con un nuovo pneumatico ho spinto troppo e ho perso la parte anteriore. Ho “fame”, abbiamo delle possibilità e sono molto “gasato” per questo “.

8th luglio, 2017

Tag:campionato mondiale motul fim sbk 2017, Eugene Laverty, GEICO, geico us round, Geico US Round 2017, geico us round fp2, Laguna Seca, Lorenzo Savadori, Mazda Raceway Laguna Seca, Nicky Hayden, Sbk, team Milwaukee-Aprilia, Wsbk