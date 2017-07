Superbike, Geico US Round, FP: Davies rientra in grande stile

di Michela Alitta

L’azione del GEICO US Round che si sta svolgendo al Mazda Raceway Laguna Seca è iniziata come di consueto con le due sessioni di prove libere del venerdì, in cui nessuno è riuscito a superare il miglior crono di Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati), un 1’23.425 con cui il gallese, tornato in sella alla sua Ducati Panigale R dopo l’infortunio rimediato in Gara1 a Misano, ha saldamento mantenuto la vetta della classifica.

“Il mio intento era semplicemente quello di trovare progressivamente un buon ritmo” – ha commentato Chaz Davies – “ma le sensazioni in sella sono state buone fin da subito e siamo partiti con il piede giusto. Con temperature dell’asfalto più alte, come nella FP2, credo che ci resti ancora un po’ di lavoro da fare, ma in generale il bilancio di questa prima giornata è positivo. È davvero divertente correre qui a Laguna. Dobbiamo migliorare il grip al posteriore, sia in ingresso che in uscita di curva. Quello di oggi è stato il primo ‘test’ per la mia schiena dopo Misano, e tutto mi è parso normale a parte un po’ di dolore con il passare dei giri. Spero che una buona dormita mi permetta di recuperare le energie. Affronteremo il weekend un passo alla volta e poi tireremo le somme”.

È stata una buona giornata anche per Marco Melandri, che ha terminato il venerdì con il terzo miglior tempo, a + 0.353s di distacco dal suo compagno di squadra.

“È sempre bello essere qui a Laguna Seca” – ha dichiarato Marco Melandri – “È una pista incredibile. Al mattino abbiamo faticato un po’ perché la superficie dell’asfalto non è perfettamente regolare ed anche perché si trattava della mia prima volta qui con Ducati e ho dovuto imparare ad usare il cambio in maniera diversa da quella a cui mi ero abituato in passato. La squadra però ha fatto ancora una volta un grande lavoro e mi ha dato una moto che mi ha permesso di guidare con maggior confidenza sull’anteriore durante la FP2, ed abbiamo migliorato i nostri tempi sul giro. Dobbiamo solo fare un altro passo avanti in vista della Superpole, che sarà molto importante perché qui è difficile sorpassare, e migliorare l’usura delle gomme per gli ultimi giri della gara, ma siamo vicini e sono fiducioso. Se riusciremo ad essere costanti, potremo ottenere dei bei risultati”.

8th luglio, 2017

