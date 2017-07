Superbike, Geico US Round: giornata di baseball per i piloti

di Michela Alitta

Il Campionato Mondiale delle derivate di serie sbarca Oltreoceano, in California, per l’ottavo appuntamento della stagione, che si disputerà sulla mitica pista di Laguna Seca, nel ricordo di Nicky Hayden, vero e proprio eroe locale.

Per l’occasione sei piloti hanno potuto vivere in prima persona un tipico lato della cultura americana partecipando in prima persona a un pomeriggio di baseball all’Oakland Athletics’ Coliseum: Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) ha avuto anche l’onore di fare il primo lancio della partita, non sfigurando affatto!

Insieme a migliaia di tifosi, lo stesso Campione del Mondo, Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati), Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), Stefan Bradl (Red Bull Honda World Superbike Team) e la wild card americana Jake Gagne (Red Bull Honda World Superbike Team) hanno poi assistito all’incontro tra gli Oakland Athletics’ e i Chicago White Sox.

