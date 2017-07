Superbike, Geico US Round: Gagne atteso a una grande sfida

di Michela Alitta

In occasione della tappa californiana del Campionato Mondiale delle derivate di serie, che si sta disputando al Mazda Laguna Seca, il Red Bull Honda World Superbike Team ha deciso di affiancare a Stefan Bradl, l’americano Jake Gagne.

Stella del MotoAmerica, è ben consapevole dell’onore di debuttare nel WorldSuperbike davanti ai suoi fan di casa, sulla moto che fu del grande Nicky Hayden, alla cui memoria il Geico US Round è dedicato.

Gagne spera ovviamente di onorarlo nel miglior modo possibile.

Incontrata la squadra per la prima volta il Giovedi al circuito, Gagne spiega come affronterà il week-end: “È abbastanza surreale essere qui, quella di Nicky è una dura perdita per tutti noi, ma lui vive in tutti noi. Lo ricorderò per sempre, è stato per me un eroe da quando ero piccolo, quindi è surreale di essere qui e davvero voglio dire grazie alla squadra per averci fatto venire qui. E’ straordinario essere qui a casa mia, nel mio stato di origine e al mio circuito preferito, Laguna Seca, sono super “gasato” per essere qui. L’obiettivo è quello di imparare per migliorare in ogni sessione. Ho una grande squadra dietro di me e ho tutti gli strumenti necessari. Comunque finirà, tutto quello che so è che darò tutto quello che ho”.

