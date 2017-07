MotoGP: Miguel Oliveira in sella alla KTM RC16

di Alessio Brunori

KTM MotoGP – Miguel Oliveira, pilota del Team Red Bull Ajo KTM nella classe Moto2, proverà oggi la KTM RC16 MotoGP sul circuito di Aragon.

La casa Austriaca, al debutto nella Top Class e reduce dalla bella gara del Sachsenring, dove aveva ottenuto il settimo tempo e la terza fila nelle qualifiche e la tredicesima posizione in gara con Pol Espargarò, non lascia nulla al caso e cercherà di essere ancora più competitiva nel prossimo Gran Premio della Repubblica Ceca, in programma il prossimo 6 agosto.

Oliveira sul suo profilo ufficiale Facebook ha scritto: “The really Bull is ready to race! #motogpfirstexperience KTM Factory Racing”.

Un bel premio per il portoghese, che al Sachsenring ha chiuso la gara della classe Moto2 al secondo posto alle spalle del nostro Franco Morbidelli.

