Moto3: Tony Arbolino, “A questa prima parte di stagione darei un bel 7+”

di Alessio Brunori

Moto3 2017 Sic58 squadra Corse – Il Motomondiale è giunto al giro di boa, nove gare sono state disputate e ora c’è la lunga pausa fino a Brno, gara in programma il prossimo 6 agosto. Uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione della classe Moto3 è stato senza dubbio Tony Arbolino (nella foto davanti al connazionale Nicolò Bulega, ndr), rookie del Team Sic58 squadra Corse, che nell’ultima gara disputata al Sachsenring è stato tra i migliori prima di cadere, fortunatamente senza conseguenze. Il #14 ha risposto a 10 domande poste dal sito ufficiale della MotoGP.

1- Partiamo dalla fine e dalla cosa più brutta: cosa hai pensato appena ti sei ritrovato a terra (le parolacce valgono ma non le scriviamo)?

“Appena sono caduto ho pensato di essermi fatto tanto male alla caviglia, ma poi il dolore è calato notevolmente e subito mi sono tranquillizzato. Ero molto dispiaciuto perché ero lì davanti ma allo stesso tempo ero anche consapevole del fatto di aver fatto 19 giri tra la quarta e la quinta posizione, con un gap di 8 secondi dal secondo gruppo”.

2- Il motivo della caduta?

“La gomma scivolava tanto, ho forzato un po’ troppo e ho fatto un brutto highside. Fin da inizio gara avevo il posteriore molto stressato, con la media non sarei arrivati fino alla fine, con l’asfalto nuovo la gomma si consumava molto velocemente e, quindi, siamo stati costretti a scegliere la mescola dura per essere sicuri di riuscire a terminare i 27 lunghissimi giri di gara”.

3- Ti aspettavi di essere là a lottare con i primi?

“Sinceramente non mi aspettavo una corsa così, ma per non saper né leggere né scrivere sono partito a razzo cercando di rimanere davanti, resistendo lì il più possibile”.



4- Cosa ti hanno detto al box?

“Giunto al box ero da solo, perché con la divisione del paddock tutta la squadra e il mio manager erano nel Paddock 1 dall’altra parte della pista. Ero sconfortato ma non appena sono arrivati tutti mi hanno detto che avevo fatto una gran bella gara e che mi servirà come esperienza”.

5- Diamo un voto ai tuoi primi mesi in Moto3™?

“A questa prima parte di stagione darei un bel 7+; alcune volte ho perso molto tempo in cose che avrei potuto fare più velocemente e sarei potuto essere più aggressivo in gara per lottare con il gruppo”.

6- Facciamo anche un bilancio?

Mi viene un po’ difficile fare un bilancio. Non mi aspettavo nulla, sono arrivato al mondiale con la testa più libera possibile allenandomi e facendo tante cose che mi hanno e mi stanno aiutando. Per esempio lo scorso weekend in Germania mi è venuto tutto naturale e questo deriva dall’impegno che ho messo negli allenamenti fatti da inizio 2017 ad oggi”.

7- Adesso le ferie, che farai?

“In queste quattro settimane di pausa sicuramente farò una settimana di vacanza a casa staccando completamente la testa per rilassarmi; andrò qualche giorno in Riviera romagnola con il mio manager. Poi, ovviamente, continuerò gli allenamenti per essere al top nella seconda parte di campionato”.



8- Poi ancora in pista, in cosa puoi e dove vuoi migliorare?

“Bisogna sempre migliorarsi, sicuramente vorrei essere più aggressivo nei primi giri di gara proprio come è successo in Germania; partendo così avanti certi problemi vanno quasi a scomparire; quindi bisogna lavorare fin dal primo turno del venerdì per poter fare delle buone qualifiche e partire il più avanti possibile”.

9- Dove ti vedremo ancora là a lottare per il podio?

“È difficile da dire, fosse per me sarei sempre lì davanti, però se devo pensare a qualche tracciato in particolare mi viene da dire Misano e Aragona.

10- Il tuo obiettivo resta sempre il primo podio da rookie?

“Si, il mio obbiettivo è sempre quello. Ma preferirei non ripetere la parola per scaramanzia…”.

6th luglio, 2017

Tag:Honda, Honda NSF250RW, Moto3, Motomondiale, Motomondiale 2017, sic58 squadra corse, Tony Arbolino