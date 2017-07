Daniel Ricciardo elogia Valentino Rossi: “E’ una fonte di ispirazione”

di Gianluca Rizzo

Daniel Ricciardo Valentino Rossi – Il fresco vincitore della tappa di Formula 1 a Baku, Daniel Ricciardo, alla vigilia del Gp d’Austria, in programma questo week end, ha parlato anche di MotoGP, in particolare di Valentino Rossi.

In contemporanea alla gara in Azerbaijan, come già anticipato, vinta dal pilota australiano, si è svolta anche la tappa olandese della MotoGP, vinta da Valentino Rossi.

Daniel Ricciardo, come riportato da Crash.net, si dice spiazzato dalla capacità del pilota di Tavullia di continuare a essere competitivo, e soprattutto vincente dopo 21 anni di carriera. Quello che stupisce il pilota RedBull è, inoltre, la capacita di Rossi di adattarsi ai cambi generazionali, mostrando una enorme forza fisica e mentale: “Ha 10 anni più di me, mi hanno detto che tra la sua prima vittoria e l’ultima vi sono addirittura 21 anni. Per me è una fonte di ispirazione, anche se vogliamo parlare solo dell’aspetto fisico. La MotoGP è uno sport molto fisico, ci sono cadute e quelle enormi moto da guidare. Credo sia incredibile che lui sia ancora lì a lottare con i migliori, è notevole. Mentalmente non è mai cambiato è sempre molto forte”

“Quello che mi stupisce di Valentino sono anche gli impegni fuori dalla pista, io so quanto può essere impegnativo, e lui farà tutto questo probabilmente moltiplicato per 50. In aggiunta, il lato fisico, e come lui riseca a gareggiare contro i più giovani e riuscire a rimanere sempre al top. Questo mi stupisce.”

Foto di Alex Farinelli

