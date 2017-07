Superbike, Geico US Round: il Team Althea BMW arriva a Laguna Seca

di Michela Alitta

I piloti dell’ Althea BMW Racing Team, Jordi Torres e Raffaele De Rosa, sono impazienti di disputare l’ottavo round del MOTUL FIM Superbike World Championship 2017 al Madza Raceway di Laguna Seca, che rappresenterà una grande sfida per i piloti e lo spagnolo Torres e l’italiano De Rosa.

L’anno scorso a Laguna Seca Torres ha tagliato il traguardo in ottava e sesta posizione, mentre De Rosa, che correva sul tracciato americano per la prima volta, aveva concluso Gara2 in 11esima posizione.

Torres è reduce da una sfortunata Gara2 a Misano, che ha dovuto abbandonare mentre era in testa al gruppo a causa di un problema alla gomma posteriore e spera ovviamente di avere maggior fortuna questo fine settimana.

“Laguna è veramente una bella pista, dove mi auguro di poter fare due belle gare in questo weekend. Abbiamo lavorato molto bene a Misano, lottando addirittura per la vittoria in gara 2, quindi spero di poter approfittare dello slancio. L’anno scorso ho vissuto due gare piuttosto difficili in America, mentre due anni fa sono arrivato vicino al podio; mi sento quindi fiducioso e pronto a dare battaglia ai piloti più veloci…” – ha dichiarato Jordi Torres.

“Sarà la seconda volta che correrò a Laguna con la Superbike e quindi un poco so già cosa aspettarmi. E’ una pista sicuramente difficile ma mi piace… L’ultima gara a Misano ha portato un piccolo miglioramento per quanto mi riguarda e vorrei quindi continuare su questa strada, per finire la stagione in crescendo. Sono molto contento di andare a Monterey, un posto fantastico, anche perché nel paddock si respira un’aria di motori esagerata, con il campionato americano che corre insieme a noi…” – ha detto Raffaele De Rosa.

5th luglio, 2017

