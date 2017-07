Disgrazia per Marco Lucchinelli, il figlio muore in un incidente

di Lorenzo V. E. Bellini

Tragedia per la famiglia dell’ex campione della 500, Marco Lucchinelli. Il figlio Cristiano è morto ieri sera nel bolognese in seguito ad un incidente mentre era in sella alla sua moto

Una tremenda disgrazia si è abbattuta sulla famiglia di Marco Lucchinelli, ex campione del mondo della classe 500 negli anni ’80. Il figlio, Cristiano, è morto ieri sera intorno alle 20 a Poggio Piccolo, frazione di Castel Guelfo in provincia di Bologna. La dinamica, purtroppo, pare essere molto chiara e spaventosamente familiare per chi è pratico delle due ruote: un’’auto, durante una svolta, si è trovata posizionata in senso opposto rispetto a Lucchinelli, colpendolo e sbalzandolo dal sellino della sua moto. Il 36enne è caduto contro un muretto facente parte delle recinzioni di una delle fabbriche della zona. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per Cristiano non c’è stato nulla da fare.

Cristiano Lucchinelli gestiva insieme al padre, alla madre e alla sorella la “Lucchinelli Experience”, una scuola che organizzava corsi di guida in moto sia su strada che su pista per piloti professionisti e amatori.

Alla famiglia Lucchinelli vanno le condoglianze e la vicinanza di tutta la redazione di Motorionline.

