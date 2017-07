Superbike, Geico US Round: il Team Pata Yamaha pronto per Laguna

di Michela Alitta

Dopo le convincenti prestazioni fatte vedere al Pirelli Riviera di Rimini Round a Misano i piloti del Pata Yamaha Official WorldSBK Team, Alex Lowes e Michael van der Mark, sono ottimisti in vista del Geico US Round di Laguna Seca, dove puntano a confermare i progressi fatti sinora.

Arrivati all’ottava tappa del Campionato, Alex Lowes è in gran forma dopo il secondo podio della stagione ed attualmente è quinto in campionato con 141 punti: “Laguna è un grande circuito ed arriva dopo un paio di buoni weekend e due podi e voglio allungare questa striscia positiva. È un circuito adatto alla R1 e che a me piace davvero. Inizieremo a lavorare sodo con il team già da venerdì, pensando alla gara. È sempre entusiasmante correre in America e non vedo l’ora di iniziare la seconda parte della stagione. Sono molto motivato e cosciente dei miglioramenti sia miei che della moto e non vedo l’ora di tornare sul circuito californiano”.

Michael van der Mark spera di migliorare il quarto posto ottenuto in Gara2 a Misano, dopo il ritiro nella prima corsa a causa di problema a una gomma mentre si trovava in testa: l’olandese guarda a Laguna Seca con fiducia e spera di lottare ancora per le prime posizioni.

In classifica occupa il sesto posto con 115 punti.

“Possiamo dire di aver fatto un ottimo week end a Misano. Nonostante i problemi, abbiamo ottenuto un risultato davvero buono e sono stati evidenti i miglioramenti della R1. Perciò andiamo a Laguna con grande fiducia e con una buona base per il setting della moto. Laguna Seca è un circuito diverso da tutti gli altri e sono curioso di scoprire come si comporterà la moto. Ho buone sensazioni con la moto, grande fiducia e sento di poter essere in grado di entrare ancora una volta nei primi cinque”.

4th luglio, 2017

