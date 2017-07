Superbike, Geico US Round: il Kawasaki Racing Team punta alla vittoria

di Michela Alitta

Questo fine settimana il MOTUL FIM Superbike World Championship torna per uno degli appuntamenti più suggestivi, quello al Mazda Raceway di Laguna Seca, dove rivedremo i portacolori del Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea e Tom Sykes, riprendere la lotta al titolo mondiale.

Attualmente il Campione in carica ha un vantaggio di 50 lunghezze sul rivale ma questa è una pista dove può succedere di tutto, dove lo scorso anno Rea e Sykes si erano divisi le vittorie delle due gare con Tom che ha trionfato qui anche nel 2013 e 2014.

“Non vedo l’ora di correre a Laguna Seca questo fine settimana, è uno dei più belli del mondo e mi diverto molto qui” – ha dichiarato Jonathan Rea – “La nostra Ninja ZX-10RR ha lavorato molto bene finora e sono fiducioso di poter avere qui un buon feeling quando scenderemo in pista per le FP1 del venerdì. L’anno scorso ho vinto la prima gara a Laguna e questa volta l’obiettivo è rifarlo in entrambe le gare. I tifosi americani sono molto appassionati del WorldSBK e l’atmosfera nel paddock è qualcosa che mi piace molto. Siamo ormai oltre la metà della stagione e mi concentro su queste prossime gare. Vorrei essere il più forte possibile e iniziare la pausa estiva soddisfatto del lavoro svolto finora”.

“Il circuito di Laguna Seca è piuttosto stretto e tortuoso e i tempi sul giro sono sempre molto vicini. Ho ottenuto dei buoni risultati e ricordo di aver vinto la prima gara il primo anno in cui ho corso lì. Mi ha sorpreso questo perché vinsi contro piloti che erano già stati su questa pista, che avevano corso in MotoGP o nel campionato Americano. Ricordo che ero orgoglioso di questo perché pensavo che sarebbe stato difficile correre lì per la prima volta” – ha detto Tom Sykes – “Stiamo facendo progressi e vorrei continuare a migliorare e conquistare un buon bottino di punti. Questo deve essere l’obiettivo di questo fine settimana. I tifosi americani sono fantastici e mi piace l’atmosfera e l’ambiente. Adoro il posto!”

