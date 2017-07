Superbike, Geico US Round: Jake Gagne debutterà nel team Red Bull Honda

di Michela Alitta

Dopo due round in cui è sceso in pista con un solo pilota, il Red Bull Honda World Superbike team ha scelto il pilota americano Jake Gagne come compagno di squadra di Stefan Bradl in occasione del Geico US Round, che si terrà questo fine settimana a Laguna Seca.

Al californiano è affidato il difficile compito, soprattutto da un punto di vista psicologico, di salire in sella alla CBR1000RR Fireblade SP2 del compianto Nicky Hayden proprio sulla sua pista di casa, dove ovviamente verrà ricordato dai suoi tifosi per tutta la durata del round.

Jake Gagne, nonostante i suoi 21 anni, è onorato per l’opportunità ed è pronto ad affrontare questa sfida con l’obbiettivo di rendere omaggio a Nicky Hayden.

Attualmente corre nel campionato Superbike MotoAmerica e ha già collezionato successi: nel 2010 ha vinto la Red Bull Rookies Cup, nel 2014 il Daytona SportBike Championship e l’anno successivo il MotoAmerica Superstock 1000 Championship.

“Per me questo è un sogno che diventa realtà ed è un grande onore avere l’opportunità di correre nel Campionato Mondiale di Superbike con una squadra così prestigiosa” – ha detto Jake Gagne – “Questa è una grande occasione e darò il massimo per fare il miglior lavoro possibile e imparare quanto più possibile. La perdita di Nicky è stata molto difficile per tutti noi, ma so che lui ci starà guardando e spero di renderlo orgoglioso. Laguna Seca resterà sempre una pista molto speciale per lui e sono onorato di poter guidare davanti al nostro pubblico e mostrare quello che so fare. Sarà bello correre con Honda nel WorldSBK e negli Stati Uniti, oltre ad avere Red Bull come sponsor, che mi ha sempre sostenuto in tutta la mia carriera. Vorrei ringraziare Honda, Red Bull e Ten Kate per questa incredibile opportunità”.

Il team manager Ronald ten Kate è ottimista in vista del Geico US Round: “Jake è un giovane e talentuoso pilota che conosce già la Fireblade, che proviene dal MotoAmerica Superbike Championship e che ha corso – e vinto – molte volte a Laguna Seca. Non vediamo l’ora di accoglierlo all’interno della squadra e di dargli il miglior supporto possibile per il suo debutto nel World Superbike. Sono fiducioso che ci divertiremo e faremo del nostro meglio davanti al suo pubblico di casa. Nicky era conosciuto per il grande sostegno che dava ai giovani piloti, soprattutto per i suoi colleghi americani, ed era sempre disponibile per chiacchierare e per dare consigli, quindi sento che questo è il modo perfetto per onorarlo a Laguna Seca”.

