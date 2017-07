Moto3: PrüstelGP correrà nel 2018 con la KTM

di Alessio Brunori

Moto3 2018 PrüstelGP – Il ritiro della Mahindra che avverrà a fine stagione, sta facendo si che i team legati alla casa indiana stiano cercando nuovi “lidi”.

E’ il caso del PrüstelGP, quest’anno supportato da Peugeot e Mahindra, che ha raggiunto un accordo con la KTM per avere le Moto3 della casa austriaca nella stagione 2018.

Il contratto con KTM è stato firmato domenica al Sachsenring. “Il contratto con il produttore austriaco ha una durata di un anno, ma se possibile ci piacerebbe ampliare la nostra cooperazione. Per noi è importante pensare in modo strategico – ha detto l’amministratore delegato Florian Prüstel – Dopo l’annuncio del ritiro della Mahindra abbiamo voluto portare chiarezza e anche stabilità per i nostri sponsor il più velocemente possibile.”

Dopo aver raggiunto l’accordo con la KTM ora Prüstel spera di accelerare i negoziati con i potenziali piloti per il 2018. Attualmente il Team schiera Jakub Kornfeil e Patrik Pulkkinen.

