Moto2 Gara Sachsenring: Pasini, “Sono abbastanza contento”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Germania 2017 – Il pilota del team Italtrans Racing, Mattia Pasini, ha concluso il gran premio del Sachsenring in quinta posizione, a un secondo dal vincitore Franco Morbidelli.

Nonostante un pò di traffico nelle fasi iniziali della gara, Mattia è riuscito a raggiungere il gruppo di testa composto da Simone Corsi e Francesco Bagnaia; alla fine Paso ha dovuto accontentarsi di un buon quinto posto:

“Sono abbastanza contento della gara, anche se mi è spiaciuto perdere il podio alla fine. Siamo stati sempre veloci a parte l’inizio dove mi sono ritrovato in un po’ di traffico: non ci voleva perché se no avremmo lottato per la vittoria. Comunque abbiamo portato a casa un altro risultato positivo che conferma l’ottimo lavoro. Ora un mesetto di pausa per ricaricare le batterie e presentarci alla seconda parte della stagione più forti che mai”.

Gara da dimenticare invece per Andrea Locatelli, protagonista di una caduta nei primi giri:

“È stato un weekend difficile, soprattutto per il continuo cambio di condizioni. Nel warm up avevamo trovato un buon setting ed ero carico per la gara. Purtroppo nel cercare di recuperare posizioni sono caduto, fortunatamente senza conseguenze. Ora lavoreremo duro in questo mese per cercare quello che manca e tornare in forma”.

Nel tardo pomeriggio, è stato emesso un comunicato FIM nel quale viene fatto sapere che durante le qualifiche di Barcellona, il team Italtrans Racing avrebbe usato nella moto di Pasini un olio non conforme al regolamento. Per questo motivo al pilota è stato tolto il podio della gara catalana. Questo significa che il riccionese ha perso ben 20 punti nella classifica mondiale.

Non è ancora stato reso noto se la squadra intenda fare ricorso.

3rd luglio, 2017

Tag:Andrea Locatelli, Gp Sachsenring, Italtrans Racing Team, Mattia Pasini, Moto2, Motomondiale 2017