Moto2 Gara Sachsenring: Fuligni, “Un’esperienza che mi servirà molto”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Germania 2017 – Federico Fuligni, chiamato a sostituire Lorenzo Baldassarri, è stato l’unico pilota a difendere i colori del Forward Racing Team, dal momento che anche Luca Marini ha dovuto dare forfait per il dolore alla spalla.

Federico partiva ventinovesimo e, per essere la sua prima volta nel circuito tedesco, la ventiquattresima posizione finale è un risultato più che dignitoso:

“Nel complesso questo fine settimana è stato molto interessante per me. All’inizio della gara ero in gruppo con altri piloti, ma nel momento in cui ho cercato di fare un ulteriore passo, spingendo di più per abbassare il mio tempo, ho riscontrato delle leggere difficoltà con l’anteriore. L’inserimento in curva non era quello che speravo e il davanti si chiudeva, quindi mi sono detto che era meglio evitare rischi inutili, anche perché la cosa più importante era non cadere. Dopo la gara abbiamo analizzato i dati con la squadra per capire meglio cosa avrei potuto fare per abbassare il mio tempo. Sono molto felice di aver avuto questa occasione e vorrei ringraziare tutto il team, la squadra di Lorenzo e anche Giovanni. Credo che questa esperienza mi aiuterà moltissimo per il mio lavoro nel CEV, che riprende già il prossimo week end a Valencia. In più ovviamente vorrei mandare i miei migliori auguri a Lorenzo, sperando che lui e Luca tornino presto in forma”.

3rd luglio, 2017

Tag:Federico Fuligni, Forward Racing Team, Gp Sachsenring, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Moto2, Motomondiale 2017