Moto2 Gara Sachsenring: Corsi, “Peccato aver mancato il podio per poco”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Germania 2017 – In sella alla sua Speed Up SF7, il pilota del team Speed Up Racing, Simone Corsi, ha ottenuto un ottimo quarto posto anche se c’è il rammarico per aver mancato il podio per pochissimo.

Il pilota romano partiva dall’undicesima posizione, ma già dai primi giri ha iniziato a recuperare diverse posizioni, raggiungendo Mattia Pasini e Francesco Bagnaia con i quali ha lottato fino alla fine per il podio:

““Il miglior risultato di questa stagione, bello ed importante, sia per me che per il team! Peccato aver mancato il podio per così poco, sarà il nostro obiettivo per la prossima gara. L’importante è continuare in questo modo e tornare ancora più carichi per la seconda parte del campionato, il podio ci attende! Ringrazio tutto il mio team, siamo una grande squadra!”.

3rd luglio, 2017

Tag:Gp Sachsenring, Moto2, Motomondiale 2017, Simone Corsi, Speed Up Racing