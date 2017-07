MotoGP Sachsenring, Warm Up: Folger davanti a Pedrosa, Rossi è ottavo

di Gianluca Rizzo

Gp Germania MotoGP Warm Up – Il meteo ha dato una tregua e i piloti della classe MotoGP sono scesi in pista per il Warm Up del Sachsenring (nona gara e giro di boa del motomondiale 2017) sotto il sole e con la pista asciutta.

Questo ha fatto si che tutti utilizzassero pneumatici slick e il più veloce in queste condizioni è stata una Yamaha, ma non una del Team ufficiale, bensì quella del pilota di casa nonché rookie Jonas Folger.

Il pilota del Team Monster Tech 3, che in gara scatterà dalla seconda fila, ha fermato il cronometro sul tempo di 1:21.635, crono che gli ha permesso di battere di 0.150s Dani Pedrosa in sella alla Honda #26 del Team Repsol.

Terzo tempo per l’Aprilia di Aleix Espargarò, che ha preceduto la Yamaha di Maverick Vinales e la Ducati di Andrea Dovizioso.

Cal Crutchlow con la Honda del Team LCR è sesto e davanti alla KTM della wild card Mika Kallio. Valentino Rossi ha ottenuto l’ottavo tempo a 0.404s. Chiudono la Top Ten Pol Espargarò (KTM) e il pole-man Marc Marquez.

Andrea Iannone (leggi qui la polemica innescata da Kevin Schwantz) ha ottenuto il tredicesimo tempo, mentre Danilo Petrucci (che partirà dalla prima fila) solamente il ventiduesimo, subito davanti a Jorge Lorenzo.

