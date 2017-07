MotoGP Sachsenring: Sunday Guide, statistiche pre-evento

di Alessio Brunori

• Marc Marquez (Repsol Honda Team) parte dalla pole per l’ottavo anno consecutivo al Sachsenring, cinque anni consecutivi nella classe MotoGP. Sta alla sua ottava vittoria consecutiva al Sachsenring.

• Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) è secondo sulla griglia, il suo miglior risultato in qualifica nella MotoGP e la sua terza prima fila consecutiva. Nelle precedenti 88 gare non si era mai qualificato così avanti.

• Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) parte dal terzo posto sulla griglia in un circuito dove ha ottenuto sei vittorie, tra cui quattro nella classe MotoGP, l’ultima nel 2012.

• Cal Crutchlow (Honda LCR ), secondo lo scorsa anno al Sachsenring, apre la seconda fila.

• Il pilota Yamaha meglio qualificato è Jonas Folger (Monster Yamaha Tech 3) quinto posto sulla griglia, il suo miglior risultato in qualifica nella sua stagione da rookie nella classe MotoGP. Folger punterà a migliorare il miglior risultato di un pilota tedesco della classe MotoGP nella sua gara di casa, il 4° posto di Stefan Bradl nel 2013.

• Jorge Lorenzo (Ducati Team) partirà dall’ultimo posto della seconda fila in uno dei quattro circuiti del calendario attuale in cui non ha vinto una gara in nessuna classe.

• Pol Espargarò (Red Bull KTM Factory Racing) apre la terza fila, il miglior risultato in qualifica della KTM nel primo anno della classe MotoGP.

• Aleix Espargarò (Aprilia Racing Team Gresini) scatterà dalla metà della terza fila, questo fa si che ci siano cinque diversi produttori nei primi otto posti della griglia di partenza.

• Il vincitore di Assen Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) parte dal 9° posto della griglia. Rossi ha vinto in MotoGP al Sachsenring in quattro occasioni, tra cui nel 2006 partendo dall’11° posto della griglia. Rossi punta a diventare il pilota più vecchio a vincere due gran premi consecutivi. L’ultimo a riuscirci era stato Les Graham nel 1952.

• Il leader di campionato Andrea Dovizioso (Ducati Team) si è qualificato decimo, primo pilota della quarta fila.

• Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) parte dall’11° posto sulla griglia per la seconda gara successiva.

Foto: Alex Farinelli

2nd luglio, 2017

