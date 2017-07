MotoGP | Sachsenring: Petrucci, “Dispiace per la prestazione in gara”

di Roberto Valenti

Prestazione al di sotto delle aspettative per Danilo Petrucci nel Gran Premio di Germania, nono appuntamento del mondiale 2017 di MotoGP. L’italiano del team Pramac ha faticato con la gomma posteriore, non riuscendo a confermare la seconda posizione conquistata durante la qualifica di ieri. Una vera delusione se consideriamo l’ottimo passo espresso durate le varie sessioni di libere.

Ecco le parole di Danilo Petrucci: “Mi dispiace molto per come sono andate le cose oggi. Se devo essere sincero ho avuto sensazioni strane già dal giro di ricognizione. Durante la gara ho fatto fatica a tenere la moto perché ogni curva a sinistra sentivo di essere al limite. Mi hanno superato sul rettilineo, cosa che non mi succede mai ma la ruota posteriore non mi ha permesso di potermi esprimere. Mi dispiace per il team che ha fatto un grande lavoro. Sono davvero amareggiato”.

Foto: A.Farinelli

